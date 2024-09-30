Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку жителя отправиться на СВО
Мэр Ульяновска Александр Болдакин призвал избившего пенсионерку жителя отправиться на спецоперацию, где «его молодая удаль будет полезной».
На заседании штаба по развитию Болдакин упомянул избиение пожилой женщины, о котором стало известно в эти выходные. Мэр предложил «горю герою сделать один из немногих мужских поступков в жизни» и заключить контракт с Минобороны. По мнению градоначальника, его «молодая удаль и бойцовские навыки» окажутся полезны на поле боя, а нападавший сможет «пересмотреть взгляды на жизнь и научится уважать старших», отмечает «Свободная пресса».
Сергей Кадрев избил пенсионерку, которая торговала цветами около торгового центра. Он трижды ударил её кулаком по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении. Мужчину задержали. На допросе он не смог объяснить причины своего поведения, сказав лишь: «Так получилось».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru