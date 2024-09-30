Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку жителя отправиться на СВО

На заседании штаба по развитию Болдакин упомянул избиение пожилой женщины, о котором стало известно в эти выходные. Мэр предложил «горю герою сделать один из немногих мужских поступков в жизни» и заключить контракт с Минобороны. По мнению градоначальника, его «молодая удаль и бойцовские навыки» окажутся полезны на поле боя, а нападавший сможет «пересмотреть взгляды на жизнь и научится уважать старших», отмечает «Свободная пресса».



Сергей Кадрев избил пенсионерку, которая торговала цветами около торгового центра. Он трижды ударил её кулаком по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении. Мужчину задержали. На допросе он не смог объяснить причины своего поведения, сказав лишь: «Так получилось».

