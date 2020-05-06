Союз потребителей о спросе на косметику: Пандемия избавит от ненужных привычек

Другого мнения придерживается глава Союза потребителей России Пётр Шелищ. Женщины в период пандемии уже стали меньше тратиться на свою внешность, а в будущем у некоторых это может войти в привычку, сказал он в эфире НСН.

«Спрос будет всегда, но если люди станут меньше тратить денег на это, то, конечно, сократится доля этого сегмента торгового рынка (речь о декоративной косметике — прим. НСН). Общения стало меньше, социальная дистанция не требует прикладывать столько усилий и тратиться настолько, чтобы лучше выглядеть. Многое будет просто незаметно. Думаю, что женщины стали тратить на косметику не только меньше денег, но и времени.

Вообще есть такая надежда, что неприятности приносят и полезные последствия. Это может быть избавление части наших граждан от привычек, которые не столь уж необходимы. Как нам говорят: закончится пандемия, и люди станут меньше собираться вместе для многочасовых сидений на совещаниях, а больше станут проводить это всё онлайн. То же самое и здесь. Может быть, люди станут тратить меньше денег и времени на украшение своей внешности», - предположил он.

В связи с режимом самоизоляции по всей стране закрыты торговые центры, магазины одежды, косметики,и прочей непродовольственной розницы. Работают только продуктовые магазины, аптеки, салоны связи и, в ряде случаев, магазины с зоотоварами. В этих условиях падают не только продажи косметики. Например, продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% по отношению к февралю, свидетельствуют данные фискальных операторов.

