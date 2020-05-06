Союз потребителей о спросе на косметику: Пандемия избавит от ненужных привычек
Последствия пандемии коронавируса окажутся для производителей косметики долгосрочными, если изменятся привычки, заявил в эфире НСН глава Союза потребителей России Пётр Шелищ.
Закрытие магазинов специализированной розницы из-за ограничений, связанных с коронавирусом, привело к падению продаж декоративной косметики на 80%. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены Пётр Бобровский. Также, по его наблюдениям, на этом рынке сильно сократились продажи товаров среднего ценового сегмента и люкс, поскольку они также продаются в специализированных магазинах. При этом, по мнению Бобровского, женщины в любом случае будут стремиться выглядеть хорошо, даже если закрыты общественные места.
Другого мнения придерживается глава Союза потребителей России Пётр Шелищ. Женщины в период пандемии уже стали меньше тратиться на свою внешность, а в будущем у некоторых это может войти в привычку, сказал он в эфире НСН.
«Спрос будет всегда, но если люди станут меньше тратить денег на это, то, конечно, сократится доля этого сегмента торгового рынка (речь о декоративной косметике — прим. НСН). Общения стало меньше, социальная дистанция не требует прикладывать столько усилий и тратиться настолько, чтобы лучше выглядеть. Многое будет просто незаметно. Думаю, что женщины стали тратить на косметику не только меньше денег, но и времени.
Вообще есть такая надежда, что неприятности приносят и полезные последствия. Это может быть избавление части наших граждан от привычек, которые не столь уж необходимы. Как нам говорят: закончится пандемия, и люди станут меньше собираться вместе для многочасовых сидений на совещаниях, а больше станут проводить это всё онлайн. То же самое и здесь. Может быть, люди станут тратить меньше денег и времени на украшение своей внешности», - предположил он.
В связи с режимом самоизоляции по всей стране закрыты торговые центры, магазины одежды, косметики,и прочей непродовольственной розницы. Работают только продуктовые магазины, аптеки, салоны связи и, в ряде случаев, магазины с зоотоварами. В этих условиях падают не только продажи косметики. Например, продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% по отношению к февралю, свидетельствуют данные фискальных операторов.
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