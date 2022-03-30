Пивовар из Москвы опроверг миф о составе пива
Московский пивовар Александр Иджон в интервью «Вечерней Москве» рассказал, каким должно быть хорошее пиво. По его словам, сварить качественный напиток непросто, так как необходимо учесть индивидуальные вкусы каждого потребителя. Иджон отметил, что вся продукция гигантов пивной индустрии является качественной.
Он также сообщил, что особенно высоко ценится напиток, где меньше резкого вкуса и горечи.
«В хорошее пиво могут добавлять абсолютно разные ингредиенты — главное, чтобы вкус был приятным, а сам напиток — безопасным», — подчеркнул пивовар.
В последние десятилетия разнообразные пивные бренды активно распространяют миф о том, что качественное пиво должно состоять исключительно из хмеля, солода, воды и дрожжей, однако это не более чем маркетинговый ход, уверяет специалист.
«Они забывают, что до принятия закона о классической рецептуре на севере Германии было популярно пиво из картошки», — рассказал он.
По мнению эксперта, в России предпочитают лагерное пиво со стандартной рецептурой.
Ранее директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов заявил, что нефильтрованное пиво является хорошим источников витаминов группы В.
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