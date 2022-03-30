Пивовар из Москвы опроверг миф о составе пива

Он также сообщил, что особенно высоко ценится напиток, где меньше резкого вкуса и горечи.

«В хорошее пиво могут добавлять абсолютно разные ингредиенты — главное, чтобы вкус был приятным, а сам напиток — безопасным», — подчеркнул пивовар.

В последние десятилетия разнообразные пивные бренды активно распространяют миф о том, что качественное пиво должно состоять исключительно из хмеля, солода, воды и дрожжей, однако это не более чем маркетинговый ход, уверяет специалист.

«Они забывают, что до принятия закона о классической рецептуре на севере Германии было популярно пиво из картошки», — рассказал он.

По мнению эксперта, в России предпочитают лагерное пиво со стандартной рецептурой.

Ранее директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов заявил, что нефильтрованное пиво является хорошим источников витаминов группы В.