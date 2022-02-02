«Мы пивная страна»: Развенчан миф, что Россия является «водочной страной»

Он объяснил этот вывод тем, что россияне в год выпивают 8 млрд литров пива и пивных напитков. При этом крепкого алкоголя выпивается «всего» 1,1 млрд литров. Водка составляет примерно 70-75% от этого объема.

Кроме того, жители России выпивают в год еще и 1,1 млрд винодельческой продукции – вин, шампанского и прочих напитков.

Ранее в Совете Федерации предложили лишать приобретенного российского гражданства и депортировать иностранцев за незаконное производство и оборот алкоголя.

Юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эту меру очень суровой и призвал политиков не соревноваться в жестокости.



