«Мы пивная страна»: Развенчан миф, что Россия является «водочной страной»

Директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал об алкогольных предпочтениях жителей России.

«Мы были, есть и будем пивной страной, никакая мы не водочная страна», - сказал Дробиз в эфире «Радио 1».

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Он объяснил этот вывод тем, что россияне в год выпивают 8 млрд литров пива и пивных напитков. При этом крепкого алкоголя выпивается «всего» 1,1 млрд литров. Водка составляет примерно 70-75% от этого объема.

Кроме того, жители России выпивают в год еще и 1,1 млрд винодельческой продукции – вин, шампанского и прочих напитков.

Ранее в Совете Федерации предложили лишать приобретенного российского гражданства и депортировать иностранцев за незаконное производство и оборот алкоголя.

Юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эту меру очень суровой и призвал политиков не соревноваться в жестокости.


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Фото: plaqat.ru
ТЕГИ:ПивоАлкогольРоссия
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