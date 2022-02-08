Сомелье назвал самый полезный алкогольный напиток
Нефильтрованное пиво является хорошим источников витаминов группы В. Об том заявил директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов.
Сомелье отметил, что наличие витаминов группы В делает пиво одним из самых полезных алкогольных продуктов.
«Вот, например, было советское пиво, у него был недельный срок годности, потому что там не было пастеризаторов, все дрожжевые клетки находились прямо в пиве. Поэтому его полезность зависит не от цвета, а от обработки напитка», — объяснил он в беседе с News.ru.
По словам Тузмухамедова, самым бессмысленным напитком является водка.
Сомелье напомнил, что любой алкоголь необходимо употреблять в меру.
Ранее терапевт-кардиолог Рустем Османов заявил, что любой алкоголь наносит вред здоровью. К одним из самых опасных напитков Османов причислил коньяк.
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