Сомелье назвал самый полезный алкогольный напиток

Сомелье отметил, что наличие витаминов группы В делает пиво одним из самых полезных алкогольных продуктов.

«Вот, например, было советское пиво, у него был недельный срок годности, потому что там не было пастеризаторов, все дрожжевые клетки находились прямо в пиве. Поэтому его полезность зависит не от цвета, а от обработки напитка», — объяснил он в беседе с News.ru.

По словам Тузмухамедова, самым бессмысленным напитком является водка.

Сомелье напомнил, что любой алкоголь необходимо употреблять в меру.

Ранее терапевт-кардиолог Рустем Османов заявил, что любой алкоголь наносит вред здоровью. К одним из самых опасных напитков Османов причислил коньяк.

