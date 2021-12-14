Питерские чиновники признали рождение детей намеренным ухудшением жилусловий
Чиновники в Санкт-Петербурге отказали семье с двумя детьми в улучшении жилищных условий, сообщат «РЕН ТВ».
Свое решение они объяснили тем, что супруги намеренно ухудшили свои жилищные условия, родив второго ребенка. Семья из четырех человек живет в однокомнатной квартире площадью 30 кв. метров. Семья решила встать на учет как нуждающаяся в содействии в улучшении жилищных условий. На каждого члена семьи приходится по 7,5 «квадратов» жилплощади, тогда как минимально на одного человека полагается девять квадратных метров жилплощади.
В администрации района людям отказали в постановке на учет, посчитав, что супруги специально ухудшили свои жилищные условия.
Омбудсмен, к которому обратилась семья после решения чиновников, направил заявление в прокуратуру, где действия сотрудников администрации признали незаконными. Однако чиновники и с этим не согласились. После этого надзорное ведомство предъявило иск к районной администрации о постановке семьи на учет. В настоящее время он находится на рассмотрении.
Напомним, в ноябре 2021 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект об освобождении семей с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже квартиры, жилого дома или их частей в целях улучшения жилищных условий — например, для приобретения жилья большей площади.
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