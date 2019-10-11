Пистолет на борту. Сотрудника «Шереметьево» отстранили от работы

Рейс SU2156 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Бургас был вынужден совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом на борту. Досмотр пассажиров, ручной клади и багажа проводился дочерней компанией аэропорта АО «Шереметьево Безопасность».

Ранее НСН сообщала, что московская прокуратура должна провести служебную проверку транспортной безопасности в аэропорту «Шереметьево» после допуска на рейс пассажира с пистолетом в ручной клади.



