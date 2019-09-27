Аверин устроил дебош в самолете и сказал, что все хорошо

Заслуженный артист России Максим Аверин утроил дебош в самолете. Артист летел по маршруту Барнаул–Москва на лайнере авиакомпании «Аэрофлот».

Актер вступил в словесную перепалку с членами экипажа, «оскорбляя их непечатными словами», пишут «Известия».

По словам очевидцев, звезда «Глухаря» был нетрезв, он кичился своей популярностью и тем, что он «Заслуженный артист», передает РИА ФАН.

В аэропорту «Шереметьево» Максима Аверина встретили сотрудники транспортной полиции, они составили на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сообщают «Дни.ру».

После инцидента Аверин попросил поклонников не беспокоиться. Он написал в инстаграме, что у него «все хорошо».