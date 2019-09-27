Аверин устроил дебош в самолете и сказал, что все хорошо
Заслуженный артист России Максим Аверин утроил дебош в самолете. Артист летел по маршруту Барнаул–Москва на лайнере авиакомпании «Аэрофлот».
Актер вступил в словесную перепалку с членами экипажа, «оскорбляя их непечатными словами», пишут «Известия».
По словам очевидцев, звезда «Глухаря» был нетрезв, он кичился своей популярностью и тем, что он «Заслуженный артист», передает РИА ФАН.
В аэропорту «Шереметьево» Максима Аверина встретили сотрудники транспортной полиции, они составили на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сообщают «Дни.ру».
После инцидента Аверин попросил поклонников не беспокоиться. Он написал в инстаграме, что у него «все хорошо».
Актеру грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
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