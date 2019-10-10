Прокуратура выяснит, как в Шереметьево пропустили в самолет пассажира с пистолетом

Московская прокуратура проведет проверку службы транспортной безопасности в аэропорту «Шереметьево» после допуска на рейс пассажира с пистолетом в ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что будут проверены все причастные к инциденту лица, в частности, сотрудники аэропорта, отвечающие за предполетный досмотр и представители компании "Аэрофлот".

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Бургас самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом на борту.

