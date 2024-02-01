Писатель Веллер рассказал пранкерам, что Россию пора «размонтировать на части»

Вован и Лексус разговаривали с публицистом от имени главы офиса украинского президента Андрея Ермака. В ходе беседы писатель сообщил, что его не пугают атаки ВСУ на российские города. По его мнению, жертвы среди мирного населения в ходе военных действий неизбежны. При этом публично поддерживать Украину он не решился, добавив, что не желает попадать под запрет в России.

«Такие как я, по большому счету, кроме как в России никому не нужны», - пояснил он.

Также Веллер заявил, что Россия может разделиться на несколько территорий. Западная Сибирь и Кубань в этом случае будут существовать отдельно, а Приморье, Дальний Восток и Забайкалье отойдут Китаю.

Ранее писательница Людмила Улицкая призналась пранкерам, что средства с продажи её книг идут на Украину. После публикации разговора с пранкерами она была лишена звания почётного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

