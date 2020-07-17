Писатель призвала создать адекватные профсоюзы для врачей

«Идея замечательная. Вопрос в том, что с ней может получиться так же, как с дополнительными выплатами. И я думаю, если в России не будет создан адекватный медицинский профсоюз, то говорить просто не о чем. А то надавали наград тем врачам, у которых в больницах были чудовищные истории, широко опубликованные. При этом погибло триста врачей. Их родственники должны доказывать, что они жертвы того, что им вовремя не выдали СИЗы, относительно них нарушили закон и их не лечили», – отметила она.

Кроме того, писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эксклюзивном интервью НСН обрадовалась отмене шествия «Бессмертный полк».

