Писатель призвала создать адекватные профсоюзы для врачей

В «Единой России» обсуждают возможность досрочного выхода на пенсию для борющихся с коронавирусом врачей. Эта инициатива представителей из Омской области прозвучала в ходе общественного обсуждения изменений в трудовое законодательство.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН поддержала идею и предложила создать «нормальные» медицинские профсоюзы, иначе может повториться история, по ее мнению, как с дополнительными выплатами.

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«Идея замечательная. Вопрос в том, что с ней может получиться так же, как с дополнительными выплатами. И я думаю, если в России не будет создан адекватный медицинский профсоюз, то говорить просто не о чем. А то надавали наград тем врачам, у которых в больницах были чудовищные истории, широко опубликованные. При этом погибло триста врачей. Их родственники должны доказывать, что они жертвы того, что им вовремя не выдали СИЗы, относительно них нарушили закон и их не лечили», – отметила она.

Кроме того, писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эксклюзивном интервью НСН обрадовалась отмене шествия «Бессмертный полк».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПенсияВрачиМария Арбатова
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