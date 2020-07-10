Музыкант «пожалел» Медведева из-за критики за пенсионную реформу

«Прям жаль его, очень жаль. Знаете, хочется его как-то приласкать, по головке погладить, сказать: "Димочка, не переживай так, критика была, есть и будет". Он же доброе, благое дело сделал – повысил пенсионный возраст. Это же хорошо», – подметил он.

Кроме того, музыкант Владимир Ткаченко в эксклюзивном интервью НСН выступил против предлагаемого запрета на продажу алкоголя в вагонах-ресторанах.

