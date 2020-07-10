Музыкант «пожалел» Медведева из-за критики за пенсионную реформу

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что до сих пор получает критические комментарии по поводу повышения пенсионного возраста. Он также отметил, что это было непростым решением.

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН иронично пожалел бывшего премьера.

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«Прям жаль его, очень жаль. Знаете, хочется его как-то приласкать, по головке погладить, сказать: "Димочка, не переживай так, критика была, есть и будет". Он же доброе, благое дело сделал – повысил пенсионный возраст. Это же хорошо», – подметил он.

Кроме того, музыкант Владимир Ткаченко в эксклюзивном интервью НСН выступил против предлагаемого запрета на продажу алкоголя в вагонах-ресторанах.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Пенсионная РеформаВладимир ТкаченкоДмитрий Медведев
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