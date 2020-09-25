«Смех сквозь слезы». Драгунский об инаугурации Лукашенко
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Москве снова вводят ограничения из-за коронавируса
В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в столице Сергей Собянин рекомендовал вновь перевести как можно больше работающих москвичей на дистанционный формат работы. Также мэр Москвы попросил граждан старше 65 лет по возможности оставаться дома. Одновременно с этим в Роспотребнадзоре опровергли начало второй волны коронавируса в России. По словам специалистов, сейчас идет продолжение первой.
Денис Драгунский: «Споры о том, вторая это волна или продолжение первой, это чисто академические дела, а для людей, конечно же, началась самая настоящая вторая волна. Решение же заставить людей сидеть дома – решение опасное, потому что без заработка люди будут беднеть и злиться. Надеюсь, будет принято какое-то другое, более мудрое и взвешенное решение», – отметил в эфире НСН Денис Драгунский.
В России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся россиян на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Компенсировать затраты будут из бюджета.
Денис Драгунский: «Количество бедных в стране, к сожалению, растет. И не в малой степени из-за вот этих вот ограничительных мер в связи с пандемией. В любом случае, это хорошо, нужно помогать людям. Но если бы на то была моя воля, я бы эту помощь выдавал бы в натуральном виде, потому что может начаться спекуляция сертификатов. Какие-нибудь морально-нестойкие люди будут их менять на пиво и так далее», – предположил он в беседе с НСН.
Лукашенко провел тайную инаугурацию
Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии, после чего Евросоюз отказался признать его легитимным главой государства.
Денис Драгунский: «Со стороны россиян же это вызвало смех сквозь слезы. До какого же балагана можно дойти, чтобы такое важнейшее, государственное мероприятие проводить тайком, рано утром, заблокировав все подходы к дворцу. Это неправильно. Кроме того, возникает вопрос – что дальше? Тайные выборы? Так нельзя. Это показывает, где Лукашенко, а где белорусский народ. Они, по-моему, находятся на разных концах страны», – сказал в интервью НСН Денис Драгунский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- «Европа — не банкомат»: ЕС призвал Зеленского не ждать благотворительности
- Российский Су-27 перехватил американские бомбардировщики над Балтикой
- Климатолог рассказал о «побочных эффектах» долгого бабьего лета
- Российский олигарх втянул Роберта де Ниро в схему с офшорами
- Маркировать пиво в России могут начать весной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru