«Смех сквозь слезы». Драгунский об инаугурации Лукашенко

Денис Драгунский: «Количество бедных в стране, к сожалению, растет. И не в малой степени из-за вот этих вот ограничительных мер в связи с пандемией. В любом случае, это хорошо, нужно помогать людям. Но если бы на то была моя воля, я бы эту помощь выдавал бы в натуральном виде, потому что может начаться спекуляция сертификатов. Какие-нибудь морально-нестойкие люди будут их менять на пиво и так далее», – предположил он в беседе с НСН.

