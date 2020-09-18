Число живущих за чертой бедности россиян во II квартале выросло на 1,3 млн

Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что уровень бедности отличается сезонностью: максимальный, как правило наблюдается в первом квартале, минимальный – в четвертом (за счет премиальных выплат).

Майский указ президента РФ 2018 года ставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в 2 раза к 2024 году. Как отмечает агентство, в 2017 году, согласно Росстату, уровень был 12,9%, таким образом снижение должно быть до 6,5%. Летом 2020 года вышел президентский указ о национальных целях, согласно которому снижение уровня бедности вдвое должно быть обеспечено к 2030 году.

