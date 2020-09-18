Число живущих за чертой бедности россиян во II квартале выросло на 1,3 млн

Число живущих за чертой бедности россиян во II квартале текущего года выросло на 1,3 млн, составив 19,9 млн человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

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Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что уровень бедности отличается сезонностью: максимальный, как правило наблюдается в первом квартале, минимальный – в четвертом (за счет премиальных выплат).

Майский указ президента РФ 2018 года ставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в 2 раза к 2024 году. Как отмечает агентство, в 2017 году, согласно Росстату, уровень был 12,9%, таким образом снижение должно быть до 6,5%. Летом 2020 года вышел президентский указ о национальных целях, согласно которому снижение уровня бедности вдвое должно быть обеспечено к 2030 году.

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ФОТО: pixabay.com
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