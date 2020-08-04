Писатель отметил отсутствие значимых новостей на фоне коронавируса

«Хотим мы того или нет, но 2020 год – это год коронавируса, пандемии. Это время, когда ничего другого на новостном фоне более значимого попросту нет. Поэтому мы сверяем, и будет сверять стрелки своих часов именно с вирусом, его распространением и борьбой с ним. Так что я искренне считаю, что если у наших ребят получится сделать полноценную качественную вакцину и запустить ее в производство – это будет не просто победа, а действительно очень мощное и значимое достижение мирового масштаба», – сказал он.

Также Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что люди психологически уже готовы к повторному режиму самоизоляции.

