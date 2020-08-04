Писатель отметил отсутствие значимых новостей на фоне коронавируса

В Минпромторге предложили прогноз, что уже в сентябре текущего года сразу три российские компании начнут промышленный выпуск первой отечественной вакцины от COVID-19.

Писатель Вадим Панов в эфире НСН отметил, что все в 2020 году сверяют свои часы по новостям о коронавирусе, на фоне которых другие события меркнут.

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«Хотим мы того или нет, но 2020 год – это год коронавируса, пандемии. Это время, когда ничего другого на новостном фоне более значимого попросту нет. Поэтому мы сверяем, и будет сверять стрелки своих часов именно с вирусом, его распространением и борьбой с ним. Так что я искренне считаю, что если у наших ребят получится сделать полноценную качественную вакцину и запустить ее в производство – это будет не просто победа, а действительно очень мощное и значимое достижение мирового масштаба», – сказал он.

Также Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что люди психологически уже готовы к повторному режиму самоизоляции.

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ФОТО: flickr/GotCredit
ТЕГИ:КоронавирусНовостиВадим Панов
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