Писатель Людмила Улицкая признана иноагентом
В реестр иноагентов внесли писателя Людмилу Улицкую и режиссер Илью Хржановского, сообщил российский Минюст.
В конце января Улицкая заявила пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), что у Украины было право на покушение на Захара Прилепина. В ходе разговора литератор указала, что Прилепин «давно уже отрекся от звания человека». Также Улицкую спросили об её отношении к Александру Дугину. В ответ она назвала философа «мусором», который не стоит обсуждения.
Также в реестр иноагентов попали бывший пермский депутат Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал», а также благотворительный фонд «Нужна помощь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru