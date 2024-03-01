Писатель Людмила Улицкая признана иноагентом

В конце января Улицкая заявила пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), что у Украины было право на покушение на Захара Прилепина. В ходе разговора литератор указала, что Прилепин «давно уже отрекся от звания человека». Также Улицкую спросили об её отношении к Александру Дугину. В ответ она назвала философа «мусором», который не стоит обсуждения.

Также в реестр иноагентов попали бывший пермский депутат Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал», а также благотворительный фонд «Нужна помощь».

