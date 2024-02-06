Театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Улицкой

Московский театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что речь идёт о постановках, которые были запланированы на 18 февраля и 22 марта.

«Ближайшие показы отменены», - указали в театре.

Ранее в Пермском ТЮЗе отменили показ спектакля «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков / спектакль "Потанцуем", 2015 год
ТЕГИ:КультураСпектакльТеатрыСовременник

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