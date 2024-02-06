Театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Улицкой
6 февраля 202413:16
Московский театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой, сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идёт о постановках, которые были запланированы на 18 февраля и 22 марта.
«Ближайшие показы отменены», - указали в театре.
Ранее в Пермском ТЮЗе отменили показ спектакля «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Улицкой
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru