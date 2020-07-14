Писатель: Где взять нянь для многодетных семей?

В Госдуме предложили предоставлять нянь многодетным семьям с маленькими детьми. С такой идеей выступил депутат Иван Сухарев.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН предположил, кто бы мог занять такую должность.

В Госдуме предложили помочь многодетным отцам

«Прекрасная идея, осталось только понять, где взять этих нянь. Впрочем, есть другая новость. В Тульском музее оружия робот стал экскурсоводом. Может быть, если роботов-экскурсоводов станет много, тогда высвободившиеся люди-экскурсоводы пойдут в няни, но, в любом случае, это нужно рассматривать специально», – сказал он.

Кроме того, писатель Денис Драгунский в эксклюзивном интервью НСН одобрил желание чиновников компенсировать работающим удаленно россиянам траты на электричество.

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ФОТО: pexels.com // J carter
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