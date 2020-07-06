В Госдуме предложили помочь многодетным отцам

Заместитель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь заявила о необходимости проработать меры социальной поддержки многодетных мужчин.

Известно, что многодетные женщины сейчас получают пособия, выплаты и льготы по выходу на пенсию по старости. Однако, для мужчин подобные льготы не предусмотрены.

Депутат предложила разработать альтернативные меры по досрочному пенсионному обеспечению одиноких многодетных отцов.

Тем не менее, законодатель считает, что региональных усилий будет не достаточно, поэтому она направила депутатский запрос министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Ранее НСН сообщала о продлении действия сертификатов на детский отдых для социально незащищенных семей.

