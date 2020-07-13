Драгунский: Не думаю, что кто-то будет наживаться на вакцине от COVID-19

Денис Драгунский: «Это, конечно, правильно. Но мне кажется, что в данном случае уважаемый мною Билл Гейтс изобретает «моральный велосипед», если можно так сказать. Потому что всегда во всей человеческой истории, во всяком случае, в новейшей истории, в случае эпидемии никто не торговался. Когда были чума, холера, оспа, вакцины и лекарства направлялись в пострадавшие регионы, страны, вне зависимости от того, сколько могут заплатить правительство и люди. Это принцип действия мирового здравоохранения. Я думаю, что вряд ли даже в нашу рыночную эпоху кто-то будет сильно пытаться нажиться на человеческой беде», – прокомментировал писатель в интервью НСН.

