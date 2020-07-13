Драгунский: Не думаю, что кто-то будет наживаться на вакцине от COVID-19
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Многодетным семьям с детьми предложили предоставлять нянь
В Госдуме предложили предоставлять нянь многодетным семьям с младенцами. С инициативой выступил парламентарий Иван Сухарев. Свое предложение он направил министру просвещения Сергею Кравцову.
Денис Драгунский: «Прекрасная идея, осталось только понять, где взять этих нянь. Впрочем, есть другая новость. В Тульском музее оружия робот стал экскурсоводом. Может быть, если роботов-экскурсоводов станет много, тогда высвободившиеся люди-экскурсоводы пойдут в няни, но, в любом случае, это нужно рассматривать специально», – предположил в эфире НСН Денис Драгунский.
Россиянам хотят компенсировать траты на «удаленке»
Чиновники обсуждают возможность возместить россиянам затраты при дистанционной работе. Речь идет о компенсации за электричество.
Денис Драгунский: «Тоже очень хорошее дело, нужно лишь правильно рассчитать сумму, время, которые человек потратил именно на дистанционную работу, а не просто, как говорят в народе, тупил в интернете. Впрочем, если людям, работающим дистанционно, просто будет приплачиваться некая сумма в месяц, то это тоже будет неплохо», – отметил он для НСН.
Билл Гейтс призвал сначала обеспечить вакциной от коронавируса нуждающихся
Билл Гейтс призвал передать лекарства и вакцину от коронавируса странам, которые сильнее всего в них нуждаются, а не тем, кто больше заплатит.
Денис Драгунский: «Это, конечно, правильно. Но мне кажется, что в данном случае уважаемый мною Билл Гейтс изобретает «моральный велосипед», если можно так сказать. Потому что всегда во всей человеческой истории, во всяком случае, в новейшей истории, в случае эпидемии никто не торговался. Когда были чума, холера, оспа, вакцины и лекарства направлялись в пострадавшие регионы, страны, вне зависимости от того, сколько могут заплатить правительство и люди. Это принцип действия мирового здравоохранения. Я думаю, что вряд ли даже в нашу рыночную эпоху кто-то будет сильно пытаться нажиться на человеческой беде», – прокомментировал писатель в интервью НСН.
Стивен Кинг продал права на экранизацию за доллар
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих новелл всего за три доллара – по доллару каждая.
Денис Драгунский: «Молодец, Стивен Кинг. Надеюсь, что другие популярные писатели последуют его примеру. И я тоже готов за три рубля», – подытожил в беседе с НСН Денис Драгунский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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