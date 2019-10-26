Писатель-фантаст: Понятие «книжного магазина» исчезает во всем мире

«Вымывается такое понятие как «книжный магазин» и это общемировая тенденция. И в Европе, и в Америке книжные сетевые магазины исчезают. Но пока не с такой катастрофической скоростью как у нас. Переход идет больше в интернет, но там также есть и другие занятия – игры, фильмы, общение, фоточки, лайки. В принципе чтение становится все менее и менее востребованным. Так как книга требует времени от человека – ты поработал днем, сделал домашние дела, пришел и сел читать, но одновременно у тебя есть возможность поиграть в игры, посмотреть кино, новости и так далее – такие более легкие способы развлечения, чего не скажешь о чтении. Оно требует сосредоточенности и ума», - сказал Панов.

При этом он отметил, что в последнее время незначительно, но про спрос на книги вырос, хоть и в других форматах.

«Статистика показывает, что растет рынок электронных книг. В особенности в последние два года спрос вырос на аудиокниги. Люди начинают больше слушать книги, но все-таки еще не так много как читать. Да и бумажная книга в последнее время стала прибавлять, но вяло», - считает собеседник НСН.

Среди причин, почему в России так сильно сократилось количество любителей чтения Панов видит «меньшую доступность книжных магазинов с точки зрения географии», а также то, что «бумажная книга стала очень дорогой».

«Раньше книготорговля имела определенные привилегии, сейчас их нет. Возникает замкнутый круг – чтобы арендовать площади книжным магазинам приходится повышать цены, из-за чего к ним никто не ходит. Получается - у книготорговцев нет денег, чтобы снимать помещения», - заключил писатель-фантаст.

Ранее НСН сообщила, что работа фонда «Русский Букер» приостановлена. Как подчеркнул литературный секретарь награды Игорь Шайтанов, это произошло из-за отсутствия спонсоров.





