Букеровскую премию по литературе разделили Этвуд и Эваристо

Букеровскую премию по литературе поделили канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что церемония награждения проходит сегодня в Лондоне.

Так, был отмечен труд Этвуд «The Testaments» («Заветы»), который является продолжением "Рассказа служанки" и роман Эваристо «Girl, Woman, Other» («Девочка, женщина, другое»).

Решение поделить премию на двоих члены жюри объяснили невозможностью выбрать одну из книг. По их словам, премию заслуживают обе книги.

По данным агентства, премия составляет 50 тысяч фунтов стерлингов (около 63 тысяч долларов).

