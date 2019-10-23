Премию «Русский Букер» закрыли из-за безденежья

Работа фонда «Русский Букер», который вручает одноименную литературную премию, приостановлена. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление литературного секретаря награды Игоря Шайтанова. Он подчеркнул, что это произошло из-за отсутствия спонсоров. При этом Шайтанов сделал акцент на том, что работа одноименного фонда пока лишь приостановлено, что дает возможность возобновить вручение награды в любой момент.

Напомним, независимая литературная премия «Русский Букер» учреждена в 1991 году. Она присуждается ежегодно за лучший роман года на русском языке. Традиционно лауреат премии получает 1,5 миллиона рублей, а финалисты — по 150 тысяч рублей.