Премию «Русский Букер» закрыли из-за безденежья
Работа фонда «Русский Букер», который вручает одноименную литературную премию, приостановлена. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление литературного секретаря награды Игоря Шайтанова. Он подчеркнул, что это произошло из-за отсутствия спонсоров. При этом Шайтанов сделал акцент на том, что работа одноименного фонда пока лишь приостановлено, что дает возможность возобновить вручение награды в любой момент.
Напомним, независимая литературная премия «Русский Букер» учреждена в 1991 году. Она присуждается ежегодно за лучший роман года на русском языке. Традиционно лауреат премии получает 1,5 миллиона рублей, а финалисты — по 150 тысяч рублей.
Кстати, на прошлой неделе стало известно, что Букеровскую премию по литературе поделили канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо. Церемония награждения состоялась в Лондоне. Так, был отмечен труд Этвуд «The Testaments» («Заветы»), который является продолжением "Рассказа служанки" и роман Эваристо «Girl, Woman, Other» («Девочка, женщина, другое»).
Решение поделить премию на двоих члены жюри объяснили невозможностью выбрать одну из книг. По их словам, премию заслуживают обе книги. Размер премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов (около 63 тысяч долларов).
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