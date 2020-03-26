Писатель Борис Акунин подхватил коронавирус

Акунин отметил, что «забросил» соцсети, так как подхватил «модную» болезнь. По его словам, он намерен поделиться своими впечатлениями от COVID-19 после того, как окрепнет.



Однако писатель подчеркнул, что страх перед болезнью страшнее самой болезни и призвал людей быть осторожными, но не паниковать.



Отметим, что Акунин с 2014 года проживает в Великобритании. Ранее коронавирус был выявлен у наследника британской короны, принца Чарльза Уэльского.



По состоянию на 26 марта в Великобритании почти 10 тысяч заболевших, более 460 летальных исходов.

