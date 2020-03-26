Писатель Борис Акунин подхватил коронавирус

Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) на своей странице в соцсети Facebook написал, что заболел коронавирусом COVID-19.

Заболевший коронавирусом принц Чарльз встречался с матерью менее двух недель назад

Акунин отметил, что «забросил» соцсети, так как подхватил «модную» болезнь. По его словам, он намерен поделиться своими впечатлениями от COVID-19 после того, как окрепнет.

Однако писатель подчеркнул, что страх перед болезнью страшнее самой болезни и призвал людей быть осторожными, но не паниковать.

Отметим, что Акунин с 2014 года проживает в Великобритании. Ранее коронавирус был выявлен у наследника британской короны, принца Чарльза Уэльского.

По состоянию на 26 марта в Великобритании почти 10 тысяч заболевших, более 460 летальных исходов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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