Заболевший коронавирусом принц Чарльз встречался с матерью менее двух недель назад

Стала известна дата последней встречи принца Чарльза с королевой Великобритании Елизаветой II. Как сообщает информационное агентство Reuters, они виделись 12 марта.

До этого сам 71-летний принц Чарльз, сын Елизаветы II, заявил, что последний раз он встречался с матерью 9 марта, однако позже данные уточнили. В понедельник, 23 марта, у принца Уэльского взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Как выяснилось во вторник, 24 марта, он оказался положительным.

Соглaсно источникaм в Букингемском дворце, сейчaс 93-летняя Елизaветa II чувствует себя хорошо.