«Пинок президента!» В профсоюзе полиции связали преступность мигрантов с коррупцией

Проблема с преступностью мигрантов в России связана с большой коррупцией, в которой замешаны как полиция с МВД, так и другие ведомства, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МВД должно применять самые жесткие меры против тех, кто причастен к нелегальной миграции и связанной с ней преступности.