«Пинок президента!» В профсоюзе полиции связали преступность мигрантов с коррупцией
Вокруг миллионов нелегалов крутятся миллиарды «черного нала», и это всем выгодно, сказал НСН Михаил Пашкин.
Проблема с преступностью мигрантов в России связана с большой коррупцией, в которой замешаны как полиция с МВД, так и другие ведомства, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МВД должно применять самые жесткие меры против тех, кто причастен к нелегальной миграции и связанной с ней преступности.
«Почему МВД этим не занимается? Потому что, там кругом взятки. Это настолько коррупционная тема, настолько гнойник назрел, что даже до президента уже дошло. Там все что угодно может быть – и экстремизм, люди приезжают сюда, чтобы грабить и убивать. Я не говорю, что все, очень многие работать приезжают, но очень большой процент среди них и тех, кто зарабатывает наркотиками. И все это смыкается с нашей правоохранительной системой, они подкупают и судей, и прокуроров, и следственный комитет, и полицию. Так что проблема очень серьезная», - сказал Пашкин.
По его словам, с каждого из миллиона нелегалов кто-то зарабатывает.
«Все прекрасно знают, где эти мигранты, но они платят по тысяче рублей участковому, тот собирает и дает выше начальству, всем выгодно. С миллиона «левых» мигрантов в месяц собирают миллиард рублей, вот и считайте, какие суммы там крутятся. Коррупция со всех сторон – и мигрантов обирают, и граждане России могли бы прийти работать на их место, но они не будут отдавать бригадирам часть денег с зарплаты, поэтому их не берут. Разбираются с миграционной службой, но нужно весь комплекс проблем смотреть: не только со стороны полиции, но и со стороны ЖКХ, строителей. На стройке нашел нелегального мигранта, за это для фирмы 800 тысяч штраф, но вместо этого 100 тысяч дают наличными. А если там сто нелегалов? Такие деньги крутятся черного нала, но видно только после пинка президента что-то начнет шевелиться», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом, по словам Пашкина, даже в МВД не знают, сколько в России нелегалов, «а их миллионы».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН раскритиковал учебники русского языка для мигрантов. По его словам, эти учебники способны привить иностранцам отвращение к стране и культуре, в которую они приехали.
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