Путин призвал высылать нелегальных мигрантов из РФ за экстремизм

Президент России Владимир Путин заявил, что к нарушителям российских законов, в том числе нелегальным мигрантам, необходимо принимать самые жёсткие меры, сообщает РИА Новости.

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Выступая на коллегии МВД РФ российский лидер отметил, что сурово наказывать также следует преступные сообщества, криминальный бизнес которых построен на нелегальной миграции.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием... для высылки за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — заключил глава государства.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России в местах скопления мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов, которые носят преступный характер и не подчиняются законам, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВысылкаМигрантыНелегалыМВД РФВладимир Путин
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