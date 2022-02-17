Путин призвал высылать нелегальных мигрантов из РФ за экстремизм
Президент России Владимир Путин заявил, что к нарушителям российских законов, в том числе нелегальным мигрантам, необходимо принимать самые жёсткие меры, сообщает РИА Новости.
Выступая на коллегии МВД РФ российский лидер отметил, что сурово наказывать также следует преступные сообщества, криминальный бизнес которых построен на нелегальной миграции.
«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием... для высылки за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — заключил глава государства.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России в местах скопления мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов, которые носят преступный характер и не подчиняются законам, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru