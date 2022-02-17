«Отвращение к языку и культуре»: Депутат раскритиковал учебники для мигрантов
Учебники, по которым обучают русскому языку мигрантов, способны привить отвращение к России, считает депутат Александр Шолохов.
В России необходимо не только следить за нецензурной лексикой, но и и обращать внимание на образование как школьников, так и приезжающих в стране иностранных рабочих, отметил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее выяснилось, что за год действия закона, требующего от интернет-площадок бороться с матом в соцсетях, количество нецензурных постов сократилось всего на один миллион — до 93,3 млн публикаций с матом, или на 1%, выяснила «Медиалогия».
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«Совсем недавно коллега в Думе подняла вопрос по тем учебникам, по которым учат сейчас мигрантов – это ужас! Для меня это было открытием. Большего отвращения к русскому языку, к российской культуре, к России как к стране воспитать просто невозможно. Это учебники, направленные на отвращение к той стране и культуре, в которую ты приехал, потому что они устроены в форме разговорного жанра для людей, которые должны освоить основное общение на языке, и эти диалоги построены по такому принципу: "Девушка, откуда вы идете? Я иду из магазина, я взяла водки, мне нужно выпить, потому что я не сдала экзамен". Ну это что?! И это совсем не та сложность в отслеживании, которую представляет собой интернет. Это с легкостью вычленяемое и определяемое, но тут почему-то у Роскомнадзора не возникло никаких вопросов. Более того, учебники написаны сотрудниками уважаемых вузов по госзаданию, и прошло это все академии, все министерские госпроверки, госзадание было выполнено и оплачено», - возмутился депутат.
Шолохов заявил, что общество нуждается в просвещении и воспитании, без которых нельзя говорить о гражданской ответственности.
«Я считаю, что вопрос о мате нужно адресовать не законодателям и не контролирующим органам, его нужно адресовать прежде всего к обществу. Нам нужно серьезнейшим образом заниматься вопросами просвещения, воспитания, и только после этого появится какая-то возможность говорить о том, что должна быть гражданская ответственность за то, что ты выкладываешь», - заявил депутат.
Ранее глава профсоюза мигрантов Ренат Каримов рассказал, что купить или подделать сертификат на знание языка невозможно, однако сдать экзамен можно почти «наугад».
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