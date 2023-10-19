Пингвины впервые поселились в Крыму
Директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко заявил, что в Крыму впервые поселились пингвины, сообщает РИА Новости.
По его словам, птиц привезли в зоопарк из ЮАР - там они гнездятся на Мысе Доброй Надежды. Прежде чем поселиться на полуострове пингвины находились на передержке в Сочи.
Жиленко отметил, что для новых жильцов зоопарка был оборудован «специальный вольер с бассейном», а также добавил, что ещё в зоопарк приехали байкальские нерпы и индийские выдры.
Ранее в столичном «Москвариуме» забеременела касатка Ная. Это первый случай беременности касатки в искусственных условиях на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин согласился возобновить спортивные парады на Красной площади
- Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на детские товары
- В Петербурге откроют выставку о группе «Король и Шут» и феномене панка
- Задержанные в Италии россияне будут экстрадированы во Францию
- СМИ: Причиной развода Брежневой и Меладзе стала Украина
- Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг потребителям
- Путин подписал закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств
- «Спуститесь на землю»: Глава Шалавы предложил депутатам улучшить жизнь деревни
- В заложниках у ХАМАС оказались двое россиян
- Депутаты предложили переименовать села Шалава и Бухалово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru