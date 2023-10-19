Пингвины впервые поселились в Крыму

По его словам, птиц привезли в зоопарк из ЮАР - там они гнездятся на Мысе Доброй Надежды. Прежде чем поселиться на полуострове пингвины находились на передержке в Сочи.

Жиленко отметил, что для новых жильцов зоопарка был оборудован «специальный вольер с бассейном», а также добавил, что ещё в зоопарк приехали байкальские нерпы и индийские выдры.

Ранее в столичном «Москвариуме» забеременела касатка Ная. Это первый случай беременности касатки в искусственных условиях на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».