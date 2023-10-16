Восемь верблюдов сбежали из цирка в Австрии

Восемь верблюдов сбежали из цирка в Зальцбурге (Австрия), сообщает австрийский телеканал OE24.

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Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 16 октября. Причиной стало отключение электроэнергии, после которого животные покинули цирк.

По данным канала, прогулка верблюдов оказалась недолгой. Владельцы поймали их уже через 15 минут и с помощью полиции вернули в место содержания.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет в РФ цирков с участием животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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