Восемь верблюдов сбежали из цирка в Австрии
Восемь верблюдов сбежали из цирка в Зальцбурге (Австрия), сообщает австрийский телеканал OE24.
Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 16 октября. Причиной стало отключение электроэнергии, после которого животные покинули цирк.
По данным канала, прогулка верблюдов оказалась недолгой. Владельцы поймали их уже через 15 минут и с помощью полиции вернули в место содержания.
Ранее депутаты от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет в РФ цирков с участием животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru