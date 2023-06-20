Пилот сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 получил шесть лет колонии-поселения
Командир сгоревшего в московском аэропорту «Шереметьево» пассажирского самолёта Sukhoi Superjet-100 Денис Евдокимов приговорён к шести годам колонии-поселения. Вердикт огласил Химкинский городской суд Подмосковья.
Согласно постановлению, пилот признан виновным в нарушении правил безопасности движения. Решение суда совпало с позицией стороны обвинения, которая требовала именно такой срок лишения свободы для обвиняемого.
Лайнер SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, сгорел в аэропорту «Шереметьево» после жёсткой посадки вечером 5 мая 2019 года. Он вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок после удара молнии. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, в огне погиб 41 человек.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Следственный комитет среди основных версий трагедии обозначил недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность или конструктивные недостатки самолёта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru