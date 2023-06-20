Пилот сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 получил шесть лет колонии-поселения

Лайнер SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, сгорел в аэропорту «Шереметьево» после жёсткой посадки вечером 5 мая 2019 года. Он вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок после удара молнии. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, в огне погиб 41 человек.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Следственный комитет среди основных версий трагедии обозначил недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность или конструктивные недостатки самолёта.

