Герой России обвинил в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево весь экипаж
Облегчающим фактором может быть только то, что сам SSJ 100 не способен обеспечить безопасную перевозку пассажиров, заявил в беседе с НСН герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев.
Расследование авиакатастрофы, которая произошла 5 мая 2019 года в аэропорту «Шереметьево», продолжается. Следствие называет пилота Дениса Евдокимова единственным обвиняемым в жесткой посадке самолета SSJ 100, в результате которой на борту произошел пожар, унесший жизни 41 пассажира. По версии следствия, действия пилота «с нарушением установленных правил» повлекли разрушение и возгорание самолёта. Однако версия самого Евдокимова говорит о неисправности транспорта после попадания в него разряда атмосферного электричества.
Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в интервью НСН назвал виновным в той трагедии весь экипаж, при этом признав, что SSJ 100 не способен обеспечить безопасную перевозку пассажиров.
«Это вина экипажа самолета. Не только командира или второго пилота, это вина всего экипажа безоговорочная. Любые другие ссылки на остальные вещи не воспринимаются. Но облегчающим фактором для них является, что «Суперджет» не является самолетом, обеспечивающим безопасную перевозку пассажиров. Не является. Это самолет-чудище, созданный за счет воровства федерального казначейства всеми министрами, которые были за это время», — комментирует он.
В свою очередь, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН поддержал своего коллегу. Он подтвердил, что Евдокимов, судя по его действиям, пытался исправить ситуацию.
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