Герой России обвинил в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево весь экипаж

Расследование авиакатастрофы, которая произошла 5 мая 2019 года в аэропорту «Шереметьево», продолжается. Следствие называет пилота Дениса Евдокимова единственным обвиняемым в жесткой посадке самолета SSJ 100, в результате которой на борту произошел пожар, унесший жизни 41 пассажира. По версии следствия, действия пилота «с нарушением установленных правил» повлекли разрушение и возгорание самолёта. Однако версия самого Евдокимова говорит о неисправности транспорта после попадания в него разряда атмосферного электричества.

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в интервью НСН назвал виновным в той трагедии весь экипаж, при этом признав, что SSJ 100 не способен обеспечить безопасную перевозку пассажиров.