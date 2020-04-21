Греф назвал «час пик» коронавируса в России

Сбербанк провел математическое моделирование распространения коронавирусной инфекции в России и установил период времени, когда в стране наступит пик заболеваемости COVID-19. Это произойдет с 5 по 10 мая, - сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на информационных ресурсах Rambler Group. До названного периода времени критически важно соблюдать все требования карантина, - подчеркнул Греф. Ну, а поскольку у Сбербанка, который он возглавляет, есть искусственный интеллект, в отличие, к примеру, от Минздрава, то к словам г-на Грефа стоит прислушаться.

Что и сделали власти Москвы. И в рамках ужесточения мер по борьбе с распространением инфекции приравняли простуду к COVID-у: жители столицы с проявлениями острых респираторных заболеваний без подтвержденного диагноза COVID-19 должны соблюдать режим изоляции, аналогичный тому, который предписан гражданам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Указ, опубликованный на официальных столичных ресурсах, предполагает отслеживание местоположения граждан с ОРВИ по геолокации – так же, как это делается с больными COVID-19.

Особо уставшим от режима самоизоляции сегодня поступил ответ из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вчерашнюю акцию протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, собравшую несколько сотен человек, назвал ее «незаконной». Кроме того, она может иметь «негативные последствия с эпидемиологической точки зрения», - указал Песков. Вместе с тем, он отметил, что в Кремле с большим вниманием относятся к настроениям в обществе – это уже в ответ на вопрос о виртуальных акциях протеста, которые тоже прошли накануне. В условиях запрета на выход из дома находчивые недовольные текущим положением дел использовали для выражения своего недовольства сервис «Разговорчики» в приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». Так, в Ростове-на-Дону из-за проблем с выдачей пропусков соответствующими комментариями заполнили участок карты перед зданием правительства. В Нижнем Новгороде протестующие оставляли сообщения с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации и выдать гражданам поддерживающие выплаты. По словам Дмитрия Пескова, сообщения, где люди говорят о сложностях и об их причинах, по мере возможности учитываются «при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни».

Усталость людей от самоизоляции могла стала одним из аргументов при рассмотрении сценариев на ближайшую перспективу. Основным из таковых, по сообщению РБК, является тот, что продлевает режим самоизоляции на майские праздники и рабочие дни между ними. Но с учетом прогноза главы Сбербанка, согласно которому, пик эпидемии придется как раз на майские, праздники рискуют затянуться.

