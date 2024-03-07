Российские издательства заявили о росте продаж книг о войнах и патриотизме
Продажи военной и патриотической литературы выросли по итогам 2023 года, тренд наметился после начала специальной военной операции в 2022-м, и год спустя подобные книги стали еще более востребованными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные российских издательств и книжных сетей.
Так, крупнейшее по количеству непериодических изданий издательство «Эксмо» заявило, что продажи связанных с патриотизмом, историей и военным искусством книг увеличились на 15% (в денежном выражении — на 30%). Второе крупное издательство АСТ сообщило о росте продаж художественной прозы в категории «патриотизм, военная и историческая проза» на 43%. Кроме того, в феврале 2024 года показатель увеличился на 61% по отношению к аналогичному периоду 2023-го. Также издательство отметило рост продаж детской литературы военно-патриотического направления: число проданных экземпляров в категории «история, военная проза, патриотизм» за год увеличилось на 78%.
По данным издательской группы «Азбука-Аттикус» (входит в «Эксмо-АСТ»), стабильный рост продаж исторической литературы наблюдается с 2021 года. Тиражи произведений категории «военное дело» и «история» в 2023 году увеличились на 27%. Продажи такой литературы в денежном выражении выросли на 62%. В свою очередь, «Альпина нон-фикшн» отмечает, что общие продажи книг издательства в прошлом году стали больше на 17% по сравнению с 2022-м, рост зафиксировали за счет исторической литературы.
Крупнейшие книжные магазины подтверждают статистику издательств. В сети «Читай-город» категория «военное дело» выросла в прошлом году на 15% в натуральном выражении. По данным «Библио-Глобуса», к февралю 2024-го исторической литературой стали интересоваться почти на 40% чаще.
В число наиболее популярных произведений вошли «Искусство войны» Сунь-Цзы, «Книга пяти колец» Мусаси Миямото, «Бусидо» и «Воспоминания о войне» Николая Никулина, «Военное искусство. Опыт величайшего полководца» Наполеона Бонапарта, а также «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря.
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