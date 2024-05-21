«Как неразумное дитя»: Идею антитабачного приложения назвали вторичной
Создание мобильного приложения не поможет усилить контроль за торговлей табачными изделиями, сообщил НСН депутат Султан Хамзаев.
Сенаторам следовало бы лично проводить рейды для дополнительного контроля торговли табачной продукцией а не ограничиваться пустыми инициативами, сказал в интервью НСН депутат Султан Хамзаев.
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил разработать в России мобильное приложение по типу фиксирующего нарушения ПДД «Народного инспектора», которое позволит каждому неравнодушному гражданину легко зафиксировать несоблюдение правил продажи сигарет и вейпов. В интервью «Парламентской газете» он сообщил, что в отрасли по-прежнему фиксируется множество нарушений. По словам Хамзаева, инициатива вряд ли будет действенной.
«Вместо того, чтобы что-то предлагать, сенатор должен что-то делать. Лучше бы он собрал активистов и пошел заниматься общественным контролем, выявляя нарушения. Это была бы самая правильная часть его работы. А если просто говорить, в чем новизна идеи? До него об этом кто-то уже миллион раз говорил. Сегодня фиксируется гигантское количество нарушений, на мой взгляд сенатору следовало бы что-то делать, показывать все своим примером, а не советы раздавать», - заявил он.
В свою очередь главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев заметил, что действующих мер контроля торговли достаточно для предотвращения нарушений, которых с начала пандемии становится все меньше.
«Не вижу смысла в таком предложении, это исключительно личная пиар-акция сенаторов, лишняя попытка представить табачную отрасль, как неразумное дитя, которое не может соблюдать законы. Принятых мер контроля более чем достаточно. Если сравнивать с предыдущими допандемийными годами, возможно, нарушений фиксируется меньше. Введение лицензирования, разговоры о запрете вейпов отталкивают многих инвесторов. До пандемии торговля вейпами была суперпривлекательным бизнесом, туда шли большие деньги, магазины открывались десятками каждую неделю. Сейчас они скорее закрываются, поскольку штрафы выросли, падает рентабельность. Неудобств стало больше, чем доходов, поэтому и нарушений меньше», - подытожил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вводить мораторий на проверки точек продаж вейпов. По его словам, в данном случае речь идет о здоровье людей и об акцизном товаре, это не та отрасль, которая производит и формирует национальный продукт, напоминает «Радиоточка НСН».
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