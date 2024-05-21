«Как неразумное дитя»: Идею антитабачного приложения назвали вторичной

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил разработать в России мобильное приложение по типу фиксирующего нарушения ПДД «Народного инспектора», которое позволит каждому неравнодушному гражданину легко зафиксировать несоблюдение правил продажи сигарет и вейпов. В интервью «Парламентской газете» он сообщил, что в отрасли по-прежнему фиксируется множество нарушений. По словам Хамзаева, инициатива вряд ли будет действенной.

«Вместо того, чтобы что-то предлагать, сенатор должен что-то делать. Лучше бы он собрал активистов и пошел заниматься общественным контролем, выявляя нарушения. Это была бы самая правильная часть его работы. А если просто говорить, в чем новизна идеи? До него об этом кто-то уже миллион раз говорил. Сегодня фиксируется гигантское количество нарушений, на мой взгляд сенатору следовало бы что-то делать, показывать все своим примером, а не советы раздавать», - заявил он.