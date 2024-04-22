Путин подписал закон о цифровой маркировке табачной продукции
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит цифровую маркировку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дополняет Налоговый кодекс термином «учетно-контрольная специальная марка». В Минфине России пояснили, что это уникальный QR-код, который будут наносить на пачки табачной продукции.
Изменения вступят в силу через месяц со дня официального опубликования, но не ранее первого числа нового налогового периода по акцизам.
Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что в прошлом году изъяла из незаконного оборота почти 50 миллионов пачек сигарет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru