Путин подписал закон о цифровой маркировке табачной продукции

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит цифровую маркировку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Закон дополняет Налоговый кодекс термином «учетно-контрольная специальная марка». В Минфине России пояснили, что это уникальный QR-код, который будут наносить на пачки табачной продукции.

Изменения вступят в силу через месяц со дня официального опубликования, но не ранее первого числа нового налогового периода по акцизам.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что в прошлом году изъяла из незаконного оборота почти 50 миллионов пачек сигарет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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