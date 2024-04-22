Путин подписал закон о цифровой маркировке табачной продукции

Закон дополняет Налоговый кодекс термином «учетно-контрольная специальная марка». В Минфине России пояснили, что это уникальный QR-код, который будут наносить на пачки табачной продукции.

Изменения вступят в силу через месяц со дня официального опубликования, но не ранее первого числа нового налогового периода по акцизам.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что в прошлом году изъяла из незаконного оборота почти 50 миллионов пачек сигарет, передает «Радиоточка НСН».

