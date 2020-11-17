Pfizer рассмотрит возможность регистрации своей вакцины от COVID-19 в России

Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против Сovid-19 в РФ, об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-служба фармакологической компании в России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 11 ноября заявлял, что компания не обращалась с заявлением о регистрации вакцины, поэтому не может прокомментировать ее планы на территории России.