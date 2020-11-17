Pfizer рассмотрит возможность регистрации своей вакцины от COVID-19 в России

Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против Сovid-19 в РФ, об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-служба фармакологической компании в России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 11 ноября заявлял, что компания не обращалась с заявлением о регистрации вакцины, поэтому не может прокомментировать ее планы на территории России.

Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Ранее глава центра гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину компании Pfizer могут ждать проблемы с поставками из-за сложных условий хранения – препарат нужно хранить при температуре минус 70-80 градусов по Цельсию.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПандемияВакцина
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