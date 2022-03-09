Philip Morris сократит своё присутствие на российском рынке
Табачный гигант Philip Morris International Inc. намерен временно остановить вкладывать в свои проекты в России. Как сказано в пресс-релизе на сайте компании, на такой шаг руководство концерна вынуждено пойти на фоне специальной военной операции России на Украине.
Американский табачный концерн, в частности, объявил о приостановке уже запланированных инвестиционных проектов в России, включая запуски всех новых продуктов. Также будут остановлены коммерческие инвестиции в разработку инноваций и промышленность. При этом концерн обязуется выплачивать своим сотрудникам заработную плату на протяжении всего срока приостановки инвестиций. По данным компании, сейчас штат её сотрудников в России превышает 3 тысячи человек.
В Philip Morris также сообщили, что из-за нарушений в логистике поставок сырья они вынуждены сократить производство своей табачной продукции на территории России. В 2021 году на долю России приходилось около 6% от общей чистой выручки всех предприятий Philip Morris в мире. Первое представительство компании в России было открыто в 1992 году.
Как передаёт ТАСС, 25 февраля Philip Morris сообщила о приостановке своей деятельности на территории Украины, в том числе работу своего завода в Харькове.
Ранее табачная компания Imperial Brands, которая выпускает сигареты Winston и Davidoff, заявила о том, что приостанавливает продажи и производство в России.
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