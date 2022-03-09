Philip Morris сократит своё присутствие на российском рынке

Табачный гигант Philip Morris International Inc. намерен временно остановить вкладывать в свои проекты в России. Как сказано в пресс-релизе на сайте компании, на такой шаг руководство концерна вынуждено пойти на фоне специальной военной операции России на Украине.

Американский табачный концерн, в частности, объявил о приостановке уже запланированных инвестиционных проектов в России, включая запуски всех новых продуктов. Также будут остановлены коммерческие инвестиции в разработку инноваций и промышленность. При этом концерн обязуется выплачивать своим сотрудникам заработную плату на протяжении всего срока приостановки инвестиций. По данным компании, сейчас штат её сотрудников в России превышает 3 тысячи человек.