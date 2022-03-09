Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России
Табачная компания Imperial Brands, которая выпускает сигареты Winston и Davidoff, приостанавливает продажи и производство в России. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.
Так, свое решение компания объяснила «сложной обстановкой в России в результате международных санкций и последующими серьезными перебоями в работе». Отмечается, что сотрудники будут продолжать получать зарплату на время остановки производства.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.
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