Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России

Так, свое решение компания объяснила «сложной обстановкой в России в результате международных санкций и последующими серьезными перебоями в работе». Отмечается, что сотрудники будут продолжать получать зарплату на время остановки производства.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.

