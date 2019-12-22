ПФР разъяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

22 декабря 201910:03

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пояснил порядок индексации пенсии работающих пенсионеров после их увольнения. Разъяснения он дал в интервью «Российской газете» 22 декабря, в воскресенье.

Дроздов обратил внимание, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года, отмечают Известия.

«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет равна 93 рублям) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она составит 5686 рублей). Таким образом, происходит перерасчёт», — цитирует Дроздова RT.

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В ПФР отмечают, что индексация не будет отменена, если пенсионер решит снова устроиться на работу, уточняет Газета.ru

Ранее заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в эфире НСН дал рекомендации по выбору пенсионной системы.

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