ПФР разъяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пояснил порядок индексации пенсии работающих пенсионеров после их увольнения. Разъяснения он дал в интервью «Российской газете» 22 декабря, в воскресенье.
Дроздов обратил внимание, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года, отмечают Известия.
«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет равна 93 рублям) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она составит 5686 рублей). Таким образом, происходит перерасчёт», — цитирует Дроздова RT.
В ПФР отмечают, что индексация не будет отменена, если пенсионер решит снова устроиться на работу, уточняет Газета.ru
Ранее заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в эфире НСН дал рекомендации по выбору пенсионной системы.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- ПФР разъяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
- Роспотребнадзор: Как купить «правильный» детский костюм к Новому году?
- В Росстате подсчитали цену новогоднего стола
- Спортивный юрист: WADA к заявлениям СК о Родченкове не прислушается
- Психолог: Смайлики помогут раскрыть мотивы лубянского стрелка