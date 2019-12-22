ПФР разъяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

В ПФР отмечают, что индексация не будет отменена, если пенсионер решит снова устроиться на работу, уточняет Газета.ru

Ранее заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в эфире НСН дал рекомендации по выбору пенсионной системы.

