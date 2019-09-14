ПФР назвал условия уменьшения пенсии

Задолженность по квартплате или оплате штрафа может быть вычтена из пенсии. Это также повлияет на ее величину.

Ошибочное превышение стандартной выплаты, сделанное ранее, повлечет перерасчет и сокращение обычной суммы пенсионного содержания, напомнила Газета.ru.

Ранее экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил о необходимости разработки методики учета всего трудового стажа для начисления пенсии.

