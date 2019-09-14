ПФР назвал условия уменьшения пенсии
В Пенсионном фонде России объяснили, при каких условиях пенсионеры могут получить ежемесячные выплаты в меньшем размере, рассказывает «Российская газета».
Переезд в другой город может повлечь уменьшение пенсии, если снизится региональный коэффициент, который учитывается при итоговом расчете.
Задолженность по квартплате или оплате штрафа может быть вычтена из пенсии. Это также повлияет на ее величину.
Ошибочное превышение стандартной выплаты, сделанное ранее, повлечет перерасчет и сокращение обычной суммы пенсионного содержания, напомнила Газета.ru.
Ранее экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил о необходимости разработки методики учета всего трудового стажа для начисления пенсии.
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