Австралийские ученые назвали неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19

Как пишет Daily Mail, ссылаясь на итоги исследования, ученые заявили о влиянии на состояние COVID-больных генов, провоцирующих развитие кислотного рефлюкса — приводящего к изжоге кислотно-желчного заброса в пищевод. Отмечается, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и COVID-19 имеют общие факторы риска: ожирение, диабет, гипертонию и сердечно-сосудистые заболевания.

Как отметил один из авторов исследования Джу-Шенг Онга, провоцирующие ГЭРБ гены связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при коронавирусе.

Кроме того, взаимосвязь между заболеванием пищеварительной системы и тяжестью коронавируса можно частично объяснить наличием ожирения.

«Результаты дают возможность предположить, что ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе», — заключил Джу-Шенг Онга.

Ранее ученые из университетов штатов Пенсильвания и Айова выявили коронавирус у сотен белохвостых оленей. Распространение патогена среди этих животных может затруднить искоренение вируса, кроме того, олени могут стать резервуаром мутаций инфекции, пишет RT.

