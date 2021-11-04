Австралийские ученые назвали неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19
Заболевания пищеварительной системы связаны с повышением риска тяжелого течения коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд.
Как пишет Daily Mail, ссылаясь на итоги исследования, ученые заявили о влиянии на состояние COVID-больных генов, провоцирующих развитие кислотного рефлюкса — приводящего к изжоге кислотно-желчного заброса в пищевод. Отмечается, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и COVID-19 имеют общие факторы риска: ожирение, диабет, гипертонию и сердечно-сосудистые заболевания.
Как отметил один из авторов исследования Джу-Шенг Онга, провоцирующие ГЭРБ гены связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при коронавирусе.
Кроме того, взаимосвязь между заболеванием пищеварительной системы и тяжестью коронавируса можно частично объяснить наличием ожирения.
«Результаты дают возможность предположить, что ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе», — заключил Джу-Шенг Онга.
Ранее ученые из университетов штатов Пенсильвания и Айова выявили коронавирус у сотен белохвостых оленей. Распространение патогена среди этих животных может затруднить искоренение вируса, кроме того, олени могут стать резервуаром мутаций инфекции, пишет RT.
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