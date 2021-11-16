Pfizer испытает в России новый препарат от коронавируса

Американский фармгигант уже получил соответствующее разрешение Росздравнадзора. Речь идет о препарате Paxlovid, который по итогам второй фазы исследований продемонстрировал способность на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. Планируется, что лекарство можно будет принимать при проявлении первых симптомов COVID-19 или после контакта с зараженным без необходимости госпитализации.

По данным государственного реестра лекарственных средств, в испытаниях препарата примут участие граждане в возрасте от 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптомами COVID-19. В исследованиях примут участие 90 человек.

Как сообщили в Pfizer, испытания Paxlovid проводятся на глобальном уровне, в случае одобрения лекарства локальными регуляторами компания обеспечит доступ препарата на рынках разных стран.

Между тем в России завершается разработка препарата, прерывающего течение коронавируса на начальном этапе заражения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, напоминает Газета.ру. Министр отметил, что пока подобных лекарств нет ни у одной страны, пишет РИА ФАН.

