Pfizer испытает в России новый препарат от коронавируса
Фармацевтическая компания Pfizer проведет в России клинические испытания эффективности своего нового препарата для профилактики коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости».
Американский фармгигант уже получил соответствующее разрешение Росздравнадзора. Речь идет о препарате Paxlovid, который по итогам второй фазы исследований продемонстрировал способность на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. Планируется, что лекарство можно будет принимать при проявлении первых симптомов COVID-19 или после контакта с зараженным без необходимости госпитализации.
По данным государственного реестра лекарственных средств, в испытаниях препарата примут участие граждане в возрасте от 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптомами COVID-19. В исследованиях примут участие 90 человек.
Как сообщили в Pfizer, испытания Paxlovid проводятся на глобальном уровне, в случае одобрения лекарства локальными регуляторами компания обеспечит доступ препарата на рынках разных стран.
Между тем в России завершается разработка препарата, прерывающего течение коронавируса на начальном этапе заражения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, напоминает Газета.ру. Министр отметил, что пока подобных лекарств нет ни у одной страны, пишет РИА ФАН.
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