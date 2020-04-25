Певца Максима Леонидова отпустили из полиции

Ранее стало известно, что певец была задержан, когда вместе с женой выгуливал собаку в Шуваловском парке. Из-за ситуации с распространением коронавируса в городе запрещено посещение ряда парков и скверов, закрыты кафе и спортивные площадки.

Жена музыканта Александра Камчатова в интервью «Пятому каналу» заявила, что они с мужем не считают себя нарушителями режима самоизоляции: сидят дома, ни с кем не видятся и лишь иногда ходят в ближайший парк. Камчатова рассказала, что при входе в Шуваловский парк нет ни ограждений, ни объявлений.

