Певца Максима Леонидова отпустили из полиции

Музыканта, основателя бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге после составления протокола о нарушении требований, установленных в рамках режима повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Певца Максима Леонидова задержали за прогулку в парке с собакой

Ранее стало известно, что певец была задержан, когда вместе с женой выгуливал собаку в Шуваловском парке. Из-за ситуации с распространением коронавируса в городе запрещено посещение ряда парков и скверов, закрыты кафе и спортивные площадки.

Жена музыканта Александра Камчатова в интервью «Пятому каналу» заявила, что они с мужем не считают себя нарушителями режима самоизоляции: сидят дома, ни с кем не видятся и лишь иногда ходят в ближайший парк. Камчатова рассказала, что при входе в Шуваловский парк нет ни ограждений, ни объявлений.

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ФОТО: Максим Леонидов
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