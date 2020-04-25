Певца Максима Леонидова отпустили из полиции
Музыканта, основателя бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге после составления протокола о нарушении требований, установленных в рамках режима повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Ранее стало известно, что певец была задержан, когда вместе с женой выгуливал собаку в Шуваловском парке. Из-за ситуации с распространением коронавируса в городе запрещено посещение ряда парков и скверов, закрыты кафе и спортивные площадки.
Жена музыканта Александра Камчатова в интервью «Пятому каналу» заявила, что они с мужем не считают себя нарушителями режима самоизоляции: сидят дома, ни с кем не видятся и лишь иногда ходят в ближайший парк. Камчатова рассказала, что при входе в Шуваловский парк нет ни ограждений, ни объявлений.
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