Певца Максима Леонидова задержали за прогулку в парке с собакой
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали музыканта Максима Леонидова после прогулки с собакой в Шуваловском парке. По словам певца, его вместе супругой и питомцем, а также несколькими прохожими посадили в автомобиль полиции и отвезли в отделение, где составляют протокол, пишет «Фонтанка».
Леонидов отметил, что грубостей полицейские себе не позволяли, но настояли на доставке в отдел.
Из-за распространения коронавируса в Петербурге до 30 апреля запрещено посещать ряд скверов и парков, в том числе и Шуваловский, отмечает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru