Певца Максима Леонидова задержали за прогулку в парке с собакой

Леонидов отметил, что грубостей полицейские себе не позволяли, но настояли на доставке в отдел.

Из-за распространения коронавируса в Петербурге до 30 апреля запрещено посещать ряд скверов и парков, в том числе и Шуваловский, отмечает ТАСС.

