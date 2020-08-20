Певицу Валентину Легкоступову кремировали
Певицу Валентину Легкоступову, прощание с которой прошло в этот четверг, 20августа, в похоронном доме Троекуровского кладбища, кремировали. Об этом сообщила подруга и коллега артистки Наталья Штурм, пишет РИА Новости.
Проститься с известной певицей приехали её коллеги и друзья – исполнители Светлана Лазарева, Михаил Муромов и Феликс Царикати, телеведущий Андрей Малахов, композитор Ирина Грибулина и многие другие. Как сообщает телеканал 360, последним к гробу подошел муж певицы Юрий Фирсов. Родственники Легкоступовой запретили приходить на кремацию – они подозревают его в причастности к смерти артистки.
11 августа стало известно о госпитализации Легкоступовой с черепно-мозговой травмой. Певицу в ее квартире нашла дочь. Со ссылкой на слова ее мужа яхтсмена Юрия Фирсова сообщалось, что она ударилась головой, упав в ванной.
В больнице Легкоступову прооперировали, но она оставалась крайне тяжёлом состоянии, отмечает RT. По данным источника РИА Новости, до трагического инцидента певица вместе с мужем несколько дней употребляла спиртное. Легкоступова скончалась 14 августа.
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