Стала известна дата прощания с Валентиной Легкоступовой
Прощание с певицей Валентиной Легкоступовой пройдет на Троекуровском кладбище в Москве в предстоящий четверг, 20 августа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУП «Ритуал». Источник подчеркивает, что гражданская панихида начнется в полдень и пройдет в закрытом режиме – без прессы, отмечает Газета.ру.
Напомним, о госпитализации Легкоступовой с черепно-мозговой травмой стало известно 11 августа. Певицу в ее квартире обнаружила её дочь. Со ссылкой на слова мужа Легкостповой - яхтсмена Юрия Фирсова сообщалось, что она ударилась головой, упав в ванной.
В больнице певицу прооперировали, но она оставалась крайне тяжёлом состоянии, отмечает RT. По данным СМИ, до трагического инцидента певица вместе с мужем несколько дней употребляла спиртное. Позже стало известно, что супруг Легкоступовой был доставлен в отдел полиции.
Певица скончалась 14 августа в Москве, не приходя в сознание.
Валентина Легкоступова — заслуженная артистка РФ, всенародную любовь ей принесла песня «Ягода-малина».
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