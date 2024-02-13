Певица Цыганова заявила, что Собчак может оказаться в психиатрической клинике

Цыгановы припомнили Собчак участие в скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Супруги обвинили журналистку в «сатанизме».

По мнению Цыгановой, Собчак «заигралась далеко и безвозвратно» и может попасть в психиатрическую клинику.

Собчак ранее заявила о намерении подать на НТВ судебный иск о клевете. В ответ телеканал потребовал предоставить документы о наличии у нее чести и достоинства, передает «Радиоточка НСН».

