«Стоять смирно!»: Политологи допустили уголовку для Собчак

Медийное давление на журналистку Ксению Собчак является сигналом для лидеров мнений, занимающих «нейтральную» позицию в отношении политики российских властей, объяснили в интервью НСН политологи Евгений Минченко и Павел Салин.

Телеканал НТВ ранее представил два обличительных фильма о Собчак. Кроме того, в адрес дочери сенатора Людмилы Нарусовой и бывшего мэра Санкт-Петербурга негативно высказывались режиссер Никита Михалков и телеведущий Владимир Соловьев.

«Не думаю, что те, кто это делает, пытаются добиться "медийного поражения" Собчак. Не исключаю, что речь идет о более серьезных вещах - репутационная атака с более неприятными последствиями. Что может быть хуже репутационных потерь? То, что сегодня произошло с ее сотрудниками. Не исключаю вероятность ее уголовного преследования, потому что иначе непонятно, зачем это все так разминать. Кто за этим может стоять, я не знаю, в целом с образом у Ксении Анатольевны и так все не очень хорошо», - сказал Минченко.

Со своей стороны, Павел Салин сравнил ситуацию с Собчак с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой.

«Здесь дело не в самой Собчак. Как и в случае с "голой вечеринкой", когда фундаментальный интерес силовиков был в том, чтобы продемонстрировать творческой корпорации, что прежние времена закончились и теперь все должны стоять по стойке смирно, в случае с Собчак примерно та же ситуация. Поскольку она достаточно заметная и медийная фигура, ее выбрали в качестве показательного объекта атаки, чтобы продемонстрировать лидерам мнений и блогерам, открыто не высказывающимся против политики властей, но и не стоящим смирно, что прежние времена закончились. Я бы не приписывал это к персональным разборкам. Это сигнал: "Ребята, либо стойте смирно и козыряйте, либо переходите в разряд врагов". В нейтральной зоне отсидеться не получится», - разъяснил Салин.

Вместе с тем, по его утверждению, раньше Собчак была «под прикрытием» президента России.

«Действительно, Владимир Путин давал Собчак личные гарантии безопасности. Даже в более сложных ситуациях, как в случае с арестом членов ее команды, в силу наличия у него неформального иммунитета, гарантом которого являлся Путин, ей удалось выйти из-под удара. Что изменилось с тех пор? Если попытаться размотать ответ на этот вопрос, мы должны задуматься над некоторыми слухами, которые циркулируют в последнее время», - заинтриговал Салин, не уточнив, что это за слухи.

Евгений Минченко, отвечая на вопрос, снята ли «неприкосновенность» с Собчак, указал на «одного человека».

«На этот вопрос вам может ответить только один человек, но он отвечать на него публично не станет. И это не сама Собчак», - пояснил собеседник НСН.

Корреспондент НСН обратился за разъяснениями к матери Собчак, сенатору Людмиле Нарусовой, однако та отказалась отвечать на вопросы, сославшись на занятость.

12 февраля Хамовнический суд Москвы дал 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кириллу Суханову, признав его виновным в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, отмечает Telegram-канал "Радиоточка НСН". Вместе с тем Собчак заявила сегодня, что подаст в суд на НТВ из-за вышедших там фильмов «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни».

