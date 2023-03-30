Певица Слава стала бабушкой

Певица Слава (Анастасия Сланевская) стала бабушкой. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

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Ее дочь Александра родила ей внука. Cлава призналась, что отмечает рождение мальчика шоколадкой и коньяком.

«Я рыдаю все утро. Я чувствовала, что это произойдет именно сегодня», – написала Слава.

Ранее сообщалось, что у Марка Цукерберга и его жены родилась третья дочь. Родители назвали девочку Аурелией.

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ФОТО: соцсети певицы

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